Päästeameti Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Maria Vahter märkis oma kirjas Saaremaa vallale, et Omniva on rajanud laadimispunktid ilma ehitisteatiseta ning päästeameti seisukohalt on autode hoidmine ja laadimine ukse ees tuleohutusnõuetele mittevastav.