VIDEO ⟩ Kasarmuhoone arendaja pani Eiklas püsti väikse moodulmajade tootmise

"Kuna mõni projekt on hetkel ootel, aga tegutseda on vaja ja ehitus meeldib, otsustasime vennaga kahekesi käima tõmmata moodulmajade ehituse," rääkis Kim-Patrick Nõukas . Nõukas pidas ootel projektina silmas Kuressaares Kaare 3 asuvat kasarmuhoonet, mille renoveerimine praegusel momendil ootab detailplaneeringusse väikeste muudatuste sisseviimise taga.

Esimene moodulmaja on juba ka valmis. Tegemist on 20 ruutmeetri suuruse mooduliga, mille paigaldamiseks piisab teatisest ning ehitusluba eraldi taotlema ei pea. Majas on olemas nii köök-elutuba kui ka magamis- ja duširuum ning WC.