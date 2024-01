Lümanda leidis omale uue kultuurijuhi

Janne on väsimatu korraldaja, aktiivne Lümanda kogukonna liige. Ta on üks grupi "Lümanda tegutseb" eestvedajaid ning korraldanud juba varem piirkonnas ja ka rahvamajas mitmeid kultuurisündmusi. Erinevate tegevuste raames on ta saanud rahva ees esinemise kogemuse ja hea suhtlemisoskuse.

Jannel on valmidus kohe tööga pihta hakata – ta tunneb kogukonda, on kokku puutunud erinevate kogukonna liikmetega (õpilased, noored, seeniorid), ta tunneb Lümanda Maja ning Lümanda asutuste juhte. Ta teab kogukonna traditsioone ja ootusi, olles ise aktiivne kogukonna liige ja elanik.

Teiste kandidaatide ees oli see väga suur pluss, arvestades, et töökoht on vaid ajutine ja sisseelamise aega praktiliselt ei ole. Jannel on olemas ka tugev visioon Lümanda piirkonna kultuurielu edendamiseks.