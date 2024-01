Ott Tänak hakkab koos Urmas Sõõrumaaga eksklusiivset elamukvartalit arendama

US Real Estate

Foto: US Real Estate

US Real Estate alustab märtsis Tallinnas Park Tondi kvartali järgmise etapi ehitamist. Arendusprojekti üheks osanikuks on saarlasest maailmameister Ott Tänak, kes on ka varem Urmas Sõõrumaa ettevõtetesse investeerinud, vahendab Delfi ärileht.