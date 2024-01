UURING ⟩ Sel talvel läheb puhkusereisile veerand Eesti elanikest

Kätte on jõudnud talvereiside tippaeg ja just praegu soovivad paljud sõita suusapuhkusele või mõnda soojemasse paika. Kui möödunud talvel käis välisriigis puhkusel iga viies Eesti elanik, siis tänavu on selline plaan koguni veerandil Eesti inimestest, selgus If Kindlustuse läbi viidud uuringust.