Kultuurivara: ettevõtjatele vastutulek pole kompromiss!

Kolmapäeval arutasid vallavalitsuse, Kuressaare Kultuurivara ja ettevõtjate esindajad, milline võiks olla suvel Kuressaare kesklinnas toimuvate kultuuriürituste ajal liikluskorraldus. Kultuuritöötajad soovivad, et autoliiklus esinejaid ja publikut ei häiriks. Ettevõtjad aga tahavad, et kesklinna ürituste ajaks sõidukitele ei suletaks, kuna nende väitel mõjuks see halvasti äritegevusele.