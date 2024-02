PILTUUDIS ⟩ Kuressaare Lidl hakkab ilmet võtma

"Rõõm on kuulda, et saarlased tunnevad huvi Lidli vastu. Kuressaare pood on valmimisjärgus, kuid enne avamist on vaja veel taotleda omavalitsuselt kasutusluba, sisustada kauplus ning värvata poe töötajad, kes enne tööleasumist läbivad põhjaliku koolituse," rääkis Lidli korporatiivkommunikatsiooni juht Katrin Seppel uue kaupluse ehituse edenemisest.