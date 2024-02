Kalev/Cramo finaali jõudmine on sealjuures üsna tõenäoline, sest veerandfinaalis on neil vastas Kadrina Karud/Tere ning poolfinaalis Rapla Avis Utilitase ja Viimsi vahelise matši võitja. Kui need vastased alistatakse, siis 17. veebruaril võõrustab finaali Kalev/Cramo, ent Tallinnas selleks kuupäevaks sobivat saali pole.