Saaremaa olümpiasangari skulptuur hakkab sümboliseerima võitjat

Skulptor Elo Liivi tehtud kavandil on nähtamatu kohtunik tõstnud matši võitja parema käe ja väsimusest nõjatub vasak käsi puusale. Algselt oli ühe variandina arutusel ka selline versioon, kus võitja lehvitab aplodeerivale publikule vasaku käega, kuid see variant tundus mittekoheselt mõistetav.

Pildil on valge kontuurjoonega tähistatud keskmise pikkusega eesti mehe kuju, et skulptuuri suurus oleks arusaadav. Teame küll, et Voldemar Väli kaalus talle olümpiavõidu toonud Amsterdami olümpial 1928. aastal 62 kilo ja olümpiapronksi saades 1936. aasta Berliini olümpial 66 kilo, kuid mehe täpset pikkust pole me seni teada saanud. Võib oletada, et see oli 1,70 meetrit.