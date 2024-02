FOTOD JA VIDEO ⟩ Vaata, milline sild on kavas rajada Lootsi tänavale üle Tori jõe

Abivallavanem Kaarel Tang on varem öelnud, et "Paus" väga tugeva idee ja erilise lahendusega, mis on ka ehitustehnilise lahenduse poolest kõige väljakutsuvam, kuid samas loogiline ja mitte liiga keeruline.

„Võidutööl „Paus“ on suur võimalus saada maamärgiks, mis on töö üheks suurimaks plussiks. See on väga silmapaistev lahendus, sest taolise geomeetrilise lahendusega silla analooge Kuressaares ja selle lähiümbruses ei leidu,“ lisas Tang.

Kavandi järgi on Tangu sõnul vaba aja veetmise koht eraldatud ja disaini on võimalik edasi laiendada ka jõe äärtesse. Valgustus on minimalistiku lahendusega, tööga hästi sobituv ja võrdlemisi lihtsasti teostatav.