T, 13.02.2024
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ÕNNITLEME! ⟩ Väärikad sünnipäevalapsed Saare- ja Muhumaal

Saarte Hääl
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Lillekimp. Foto on illustratiivne.
Lillekimp. Foto on illustratiivne. Foto: Marko Saarm

Palju õnne tänastele sünnipäevalistele!

70 LEPIK, VIIVE Saaremaa Kuressaare linn

75 TOOTSMAN, VALERI Saaremaa Kudjape alevik

80 KUUSK, ADO Saaremaa Kuressaare linn

81 MAAR, MAIRE Saaremaa Iide küla

81 KUIVJÕGI, MAI Saaremaa Leedri küla

84 KASENÕMM, MAIME Muhu Hellamaa küla

85 NELIS, ILSE Saaremaa Tiirimetsa küla

87 MEDRI, VELLO Saaremaa Leisi alevik

87 KÄRGENBERG, ARMILDA Saaremaa Sakla küla

Linnulaulu su aiale,

päikesepaistet su aknale,

sõbrakätt su uksele,

õnne sünnipäevalapsele!
 

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Õnnitlused Kadi raadio soovisaatesse on oodatud telefonile 900 2800. Kõne hind 4.20€ + operaatori teenustasu

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