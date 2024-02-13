Palju õnne tänastele sünnipäevalistele!
ÕNNITLEME! ⟩ Väärikad sünnipäevalapsed Saare- ja Muhumaal
70 LEPIK, VIIVE Saaremaa Kuressaare linn
75 TOOTSMAN, VALERI Saaremaa Kudjape alevik
80 KUUSK, ADO Saaremaa Kuressaare linn
81 MAAR, MAIRE Saaremaa Iide küla
81 KUIVJÕGI, MAI Saaremaa Leedri küla
84 KASENÕMM, MAIME Muhu Hellamaa küla
85 NELIS, ILSE Saaremaa Tiirimetsa küla
87 MEDRI, VELLO Saaremaa Leisi alevik
87 KÄRGENBERG, ARMILDA Saaremaa Sakla küla
Linnulaulu su aiale,
päikesepaistet su aknale,
sõbrakätt su uksele,
õnne sünnipäevalapsele!
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Õnnitlused Kadi raadio soovisaatesse on oodatud telefonile 900 2800. Kõne hind 4.20€ + operaatori teenustasu