Kaamos karikavõistluste finaal toimub laupäeval Saaremaal

"Meil on hea meel korraldada Kaamos Karikavõistluste finaalmäng just Saaremaal, kus me oleme ühe korra juba karika saanud pea kohale tõsta ning eesmärk on seda korrata ka sel aastal. Saaremaal pole väga pikka aega tippkorvpalli olnud ning meil on varasemast väga head suhted ja mälestused. Lisaks ei olnud Tallinnas ka sobivat saali leida ning kõige parema lahenduse ja vaheldusena tundus meile just Saaremaal mäng korraldada" ütles Saarte Häälele BC Kalev/Cramo meeskonna manager Ramo Kask .

Üks fännibuss on juba BC Kalev/Cramol täitumas ning saadaval on viimased vabad kohad huvilistele. Lisaks on tulnud infot, et paljud sõidavad Saaremaale omal käel - seda on juba näha laupäeval saalis, kui palju fänne kohale tuleb.



Samuti on kohapealse abistaja/kaaskorraldaja Raigo Sooäre poolt tulnud infot, et Saaremaa korvpalligrupid on suurt huvi üles näidanud finaalmängule. "Loodame täismaja publiku ees mängida ja pakkuda saali tulnud inimestele hea elamuse" lisas Kask.