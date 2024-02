Selgase küla elanik Olavi Antons oli Saaremaal esimeste hulgas, kelle prügikott libeda tee põhjendusega äraviimata jäi. 24. jaanuaril sai ta Ragn-Sellsi klienditeenindajalt teate, et läbimatute teeolude tõttu vedaja tema jäätmetele järele ei tulnud.

Antonsi sõnul arvas ta esialgu juhmina, et õigel päeval viimata jäänud prügile tuleb vedaja järele esimesel võimalusel ja teatab enne ka täpse kuupäeva. Kui kaks nädalat mitte midagi ei juhtunud, võttis Antons prügifirma klienditeenindusega ise ühendust. Klienditeenindaja teatas viisakalt, et kotile tullakse järele umbes kahe nädala pärast, siis, kui autol uuesti piirkonda asja on.