TEATER ⟩ Gümnasistide teatriharrastus muutuste tuules

30-aastase festivali tähenduse Eesti teatrimaastikule võttis toona kokku Jaak Allik tõdemusega, et see festival on olnud Eesti näitlejate sepikoda. "Esimese festivali peapreemiad said Tiina Tauraite ja Tiit Sukk. Ja edasi ja edasi, neid on kümneid, kes on siit läinud kas Tallinna teatrikooli või Viljandi kultuurikooli," rääkis ta. Suur tunnustus ühele ettevõtmisele, mis on Eesti teatrimaastikule jätnud kindlasti oma väikese jälje ja saaremaisele isetegevusele ühe õige suure jälje.