Esmaspäev on madalrõhuvööndi mõjul sombune. Vahetevahel sajab vihma.Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on +1..+5, Lõuna-Eestis tõuseb kuni +8°C-ni.

Teisipäeval on Eesti kohal väheaktiivne rõhuväli. Tuul on nõrk ja tavas pilvine. Kohati tibab veidi vihma. Õhtul jõuab Eesti lõunaserva Saabuvas õhumassis on niiskust vähem ja ilm on olulise sajuta. Tuul on mõõdukas ning puhub läänest ja edelast. Õhutemperatuur on öösel 0..+3°C, päeval +1..+6°C.