Meretoorme labor pakub ettevõtjale kümneid uusi võimalusi

Kesksel kohal selles on meretoorme labori avamine Kuressaares, mis piduliku sündmusena leiab aset 1. märtsil kell 13.

Algatuse eesmärk on toetada kohalike ettevõtete konkurentsivõimet ning piirkonna teadus- ja haridustegevust läbi mereressursside säästva kasutamise ja väärindamise.

„Meretoorme labor Kuressaares on eeskuju, kuidas innovatsioon ja traditsioonid võivad koos töötades luua uusi võimalusi kohaliku majanduse ja keskkonna heaks,“ hindab Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži direktor Merit Kindsigo.

Kolledži laboris saab erinevaid toiduaineid peenestada, segada, kuumutada, määrata kuivaine – või niiskuse – sisaldust. Samuti on võimalik määrata orgaanilise aine sisaldust (kuumutuskadu) või tuhasust (kuumutusjääk). Kuna seadmete seas on ka pH-meeter, on võimalik mõõta erinevate segude happesust, Soxhleti ekstraktoriga aga substraatidest (näiteks) rasva eraldada.