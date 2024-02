Bolti nimel levib petuskeem

Klientidel palutakse e-kirjas sisestada krediitkaardi andmed uuesti. Bolt kinnitas, et Bolt ei ole selliseid e-kirju saatnud ja tegemist on petuskeemiga. "Palume inimestel mitte sisestada krediitkaardi andmeid e-kirjas saadud lingi kaudu," rõhutasid nad.

"Tuletame meelde, et Bolt ei küsi kunagi e-maili kaudu krediitkaardi andmeid. Pangakaardi andmeid tuleks sisestada vaid läbi Bolti või Bolt Foodi rakenduse. Samuti palume tähele panna, et kõik meie ametlikud e-mailid tulevad aadressidelt, mille lõpus on “@bolt.eu”."