Võrdse palga päev tähistab hetke, mil Eesti naised on keskmiselt teeninud välja sama palga, mille mehed teenisid eelmise aasta lõpuks.

Kuna sooline palgalõhe on Eestis 17,7%, tähendab see, et naistel tuleb tänavu meestega võrdse palga teenimiseks töötada lisaks 45 tööpäeva.