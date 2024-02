"Kultuuriinimesed võiksid nii palju respekti siiski kogukonnas saada, et kui sündmused toimuvad, siis on kesklinn nende ajal liiklusele suletud," ütles abivallavanem Koit Voojärv 22. veebruaril raadio Kadi saates "Keskpäev". "See on ju ülinapp aeg."