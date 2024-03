Lapsest saati rahatark Marek Pajussaar ⟩ “Ahnus paneb inimesi üleliia riskima!”

Saaremaalt pärit Marek Pajussaar (39) ütleb, et krüpto ongi väga uus tehnoloogia ja paraku kipuvad uue tehnoloogia võimalusi tihtilugu aktiivselt ära kasutama ka kurikaelad. Et taolisi juhtumeid kajastatakse, on loogiline, et inimesed võivad krüptot pidada millekski, mida karta.