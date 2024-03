NOM festival 2024 toetab noort tennisemängijat ja pakub põnevaid üritusi

Tänavune NOM festival kestab 8.–10. märtsini ning selle kavas on avapidu, ilumess, konverents, heategevuslik õhtusöök ning sel aastal ka heategevuslik tenniseturniir. Lisaks saab terve nädala jooksul alates 4. märtsist vaadata Thule kojas erinevaid filme kinoõhtutel, mis on festivali eelürituseks. 10. märtsil linastub uus eesti film "Biwa järve 8 nägu" ja kohal on ka filmi režissöör Marko Raat.