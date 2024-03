Tordilaatasid on ametikoolis korraldatud juba üle kümne aasta. "Eelnevad aastad on õpetanud, et 60 torti läheb poole tunniga. Nõudlus on hästi suur ja nii kahju on inimesi ära saata, kes selle jaoks on kohale tulnud," rääkis Keskpäeva saates peakokk Kristjan Koppel.