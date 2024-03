2014 poisid saavutasid turniiril teise koha. Lõppkohast olulisem on turniiril nädatud hea ja kindel tegutsemine just palliga mängides, mille poisid on suutnud viia uuele tasemele. Sel korral jäi alistamatuks ainult Viljandi Tuleviku võistkond, kellega peeti kaks tulist ja võrdset kohtumist. Mõlemad kohtumised suutis Viljandi enda kasuks pöörata parema võimaluste realiseerimisega.