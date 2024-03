Kolmapäeva öö on kõrgrõhuala servas veel võrdlemisi selge taevaga ja rahulik. Õhutemperatuur on -1..-6°C. Päeval laieneb üle Skandinaavia Läänemere kohale madalrõhkkonna serv, lisandub vähehaaval niiskemat õhku, taevas tõmbub pilvisemaks ja kohati võib ka veidi vihma tibada. Õhutemperatuur on öösel -1..-6°C, päeval 0..+5°C.