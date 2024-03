Niguliste muuseumi legendaarsed vanad pingid leiavad uue kodu Pöide kirikus

„Mul on äärmiselt hea meel, et osa meie pinkidest saab uue kodu väärika ja samuti keerulise ajalooga Pöide kirikus, Lääne-Eesti ja saarte suurimas pühakojas,“ ütles Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme.

„Oleme nende pinkide eest Eesti Kunstimuuseumile väga tänulikud. See on suurepärane, et ühe kirikuhoone jaoks valmistatud pingid leiavad nüüd koha teises pühakojas, mille saatus 20. sajandil on mõneti sarnane Niguliste kiriku käekäiguga,“ rääkis EELK Pöide Maarja koguduse hooldajaõpetaja Veiko Vihuri.