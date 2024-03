Saaremaa Halduse Kuressaare piirkonna haldusjuht Marju Saar rääkis, et Kudjape lemmikloomade kalmistul alustati matmist 2020. aasta mais. „Tänaseks on maetud 58 looma,“ sõnas ta. „Valdavalt koerad kassid, kuid on ka küülikuid ja papagoi.“