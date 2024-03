Läkustele pargiteedele kiiret lahendust ei paista

Kuressaare pargiteede seisukord on habemega teema. Juba kümme aastat tagasi, 2014, taotles tollane Kuressaare linnavalitsus pargiteede korrastamiseks KIK-ilt toetust 65 000 eurot, lisaks 5000 eurot sajuvee imbsüsteemide ehitamiseks, kuid rahastust ei saadud. Kui porised pargiteed 2017. aastal taas jutuks tulid, siis anti linnavalitsusest mõista, et piduriks on muinsuskaitseameti nõuded.