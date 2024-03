Liina Heinmets: Inglise keelt kuuleb väikelaste kõnes üha rohkem. Sagedamini kasutavad lapsed eesti keelega kombineerituna mõningaid sõnu või fraase, mida on multikatest õppinud. Tihti on need mingisuguse emotsiooniga seotud, näiteks oh no!, what?, oh man!, stop it!, aga ka näiteks värvused ja numbrid. On ka juhuseid, kus inglise keele oskus on eesti keele omast tunduvalt parem.