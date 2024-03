Spordikool jätkab linna tervisepargi laiendamist

Saaremaa spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et planeeringut on vaja uute objektide projekteerimiseks ja ehituslubade taotlemiseks. "Me tahaks selle aasta lõpus seal uue laste mänguväljaku püsti panna, aga ilma planeeringuta ei saa me seda teha. Piirkonna kohta ei ole seni terviklikku nägemust ja kuna me osaleme kunstlume tootmise võimekuse jätkuprogrammis, siis on see vaja teha," rääkis ta.