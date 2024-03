Eduard Wiiralti surmast möödub tänavu 70 aastat ning riigile peagi enam meie kunsti suurmeistri autoritasudest vahendeid ei laeku. Sellega sattus kahtluse all Wiiralti stipendiumi jätkumine, vahendab multuuriministeerium.

"Meile pakkus positiivse üllatusena abikäe erasektor, mis kinnitab, et kultuur ei ole vaid riigi hoida. Koostöös ettevõttega Eesti Kunstioksjonid jätkame Wiiralti pärandi väärtustamist ning toetame ka edaspidi üliõpilasi läbi selle maineka stipendiumi. See on suurepärane näide riigi ja erasektori koosloomest kultuurivaldkonnas ning kutsun üles ka teisi ettevõtteid sellesse panustama,“ ütles kultuuriminister Heidy Purga.