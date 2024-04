MTÜ Nasva Jõesadama Ühing annab teada, et jõesadama alale enam niisama tasuta autot parkida ei saa. Parim koht parkimiseks on sadamast 80 meetri kaugusel asuv suur plats. Paadiomanikele on slipi kasutamine endiselt tasuta. Uued reeglid on selleks, et hoida sadamas korda ja turvalisust.