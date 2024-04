Õpirändes Prantsusmaal loodust ja iseennast tundma õppides

Toimus juba eelmise aasta lõpus alanud ühise projekti „The preservation of a natural environment in our regioon“ esimene õpiränne ehk Kärla lapsed Prantsusmaale.

Projekti kaks suuremat eesmärki olid esiteks oma kodukoha ja globaalse looduskeskkonna hoidmise vajaduse teadvustamine, teiseks sotsiaalsete oskuste, nagu enesejuhtimine, suhtlemis- ja koostööoskus, emotsioonide ja stressi juhtimine, probleemide lahendamine ja kriitiline mõtlemine jmt arendamine.

Reis algab. Foto: Katrin Kuum

Õpirändes osalenud õpilased on oma muljed kirja pannud alljärgnevalt:

Pühapäeva varahommikul kogunesime me Kuressaare bussijaama. Alustasime pikka teekonda Prantsusmaale. Esmalt sõitsime bussiga Tallinna bussijaama, sealt edasi trammiga lennujaama. Tallinnast lendasime Pariisi. Kohale jõudes läksime rongile, millega sõitsime Pariisi (lennujaam on linnast väljas). Pariisis läksime metroosse ja liikusime rongijaama. Rongiga sõitsime 2 tundi kuni jõudsime hilisõhtul sihtkohta Poitiers'i, kus pered meid ootasid ja koju viisid. Saime uue reisikogemuse, palju seigelda ja esimese veidi äreva kohtumise peredega.

Põlev vesi, prantsuse keel ja ühised pusimised

Esmaspäev algas täiesti tavaliselt nagu koolipäev ikka. Ootasime kooli ees, et bussiga minna Poitevin'i rahvusparki, mis on jäänuk kunagisest Poitou lahest. Kaks kolmandikku sellest on kuivendatud soo, mida täna kasutatakse põllumajanduses; üks kolmandik on nn "märg soo" ehk kaunite kanalitega eraldatud saarestik.