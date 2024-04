TOIT ⟩ “Söömata ei jää siin midagi!”

Erinevaid moodusi, kuidas kuivatatud särge teha, on Sandri hinnangul ilmselt pea sama palju, kui on inimesi. Või siis vähemalt nii palju, kui on ilmapeal kalureid. Temalgi on oma kindel viis, kuidas särgi soolata ja kuivatada ning nõnda toimetab ta nendega ka tänavusel kevadel.