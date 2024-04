Aastakümneid Vilsandi Riiklikku Looduskaitseala ja Vilsandi Rahvusparki juhtinud Arvo Kullapere on pensionipõlves võtnud ette saartest info kogumise. Oma uurimusest teeb ta saate kuulajaile kokkuvõtte. Pikemalt peatub ta oma kodusaare, Vilsandi ajalool, rääkides vilsandlaste ülemaailmsetest kokkutulekutest, saare korrastamisest, taluhoonete taastamisest ja paljust muust. Heameelt teeb see, et saarele on endale suvekodu rajanud mitmed tuntud Eesti inimesed. Vilsandi on oma perele alaliseks elupaigaks valinud näitekirjanik, rännumees, laulja ja endine näitleja Jaan Tätte. Tema esituses kõlab saates ka üks populaarne lugu.