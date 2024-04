KIIRABI PALVE ⟩ Et abi jõuaks teieni, pange kodudele numbriviidad

Kiirabi pööras samale murele tähelepanu ka aastal 2021. Tol korral oli meenutusest abi ning nii mõnigi maja ja korter said peale numbriviidad. Kahjuks on aga veel palju kohti Saaremaal, mis tekitavad murekohti kiirabile, kus pole õigeid numbriviitasid kortermajadel, korteriustel puuduvad numbrid. Soovituslikult võiksid eramajadel olla majanumbrid, mis on valgustatud, et neid oleks kergem üles leida.