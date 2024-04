GALERII ⟩ FC Kuressaare esiliiga B märtsikuu parim mängija on Kristofer Leedo

Kristofer Leedo kommenteeris, et tunneb, et on võrreldes eelmise aastaga kõvasti arenenud. Kuigi viimased kaks mängu ei ole kõige paremini läinud, siis usub, et kõik on siiski väga hästi. "Väga hea tunne on muidugi võita esimene kuu parima mängija auhind, aga ega üksi seda teha ei saa. Tuleb tiimikaaslasi tänada," lisas Kristofer Leedo.