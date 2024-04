Abituriendina abipolitseinikuks ⟩ "See on põnev, äge ja hea võimalus saada teada, kas politseitöö sulle sobib!"

POLITSEI ON LAHE: Abipolitseinike Raiko Treirati ja Ketly Ilvesti sõnul on politseinikuamet noorte seas üha populaarsem ning abipolitseinikena annavad nad oma panuse, et ka varateismelised "mentidele" aina vähem keskmist sõrme näitaksid ega teeks pättusi, mis tulevikus neilt võimaluse politseinikuks saada ära võtaks.

Saaremaa abipolitseinike ridadesse on lisandunud kaks tublit noort Saaremaa gümnaasiumi abiturienti – Ketly Ilvest ja Raiko Treirat, kes lühikese ajaga on tõestanud nii iseendale kui ka kolleegidele, et politseitöö on nende kutsumus.