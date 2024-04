Tulus äri Väinamerel – laevafirma nöörib reisijat

Kui keegi arvab, et Rohukülast Heltermaale ja Virtsust Kuivastusse käivate laevaliinide toetamine on riigile kulukas, siis tegelikult see nii pole. Näiteks viimasel kolmel aastal maksis riigikassa laevafirmale toetust 57,8 miljonit eurot, aga dividendide ja viimase tulumaksuna tuli tagasi 54,1 miljonit eurot.