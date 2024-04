GALERII ⟩ “Käi Kuu peale!” tõi kokku 60 kosmosehuvilist

Kevadise koolivaheaja juhatas sisse laupäeval toimunud kosmosepäev “Käi Kuu peale!”, mis on Nooruse Tehnoloogiakooli kolmas laager. Kosmosepäev on mõeldud 1.–9. klassi kosmosehuvilistele, et avastada maailmaruumi saladusi kolmes erinevas kosmoseteemalises töötoas. Lisaks kosmiliselt põnevatele töötubadele ootasid osalejaid ees kosmiliselt ägedad liikumispausid töötubade vahel.