GALERII Saaremaa gümnaasium sai jõulukontserdil väärika jõulustipendiumi

"Saaremaa juurtega Kaamos Grupi asutaja Kaido Jõeleht on otsustanud toetada Saaremaa gümnaasiumi ja selle haridusuuenduskonverentsi meeskonda, et võimaldada neil omandada mentorlusvõtteid, mis toetavad gümnasiste kolmeaastasel gümnaasiumiteekonnal veel enam," ütles gümnaasiumi direktor Ivo Visak.

Selleks on Kaamos Grupp löönud käed Fontese koolitusfirmaga, kes 2025. aastal viib mentorgruppide juhtidele läbi 5000 euro väärtuses täiendkoolitusi, toetamaks SG mentorgruppide juhendajate teadmistepagasit.

Mentorlus on SG-s olnud fookuses juba kooli rajamisest alates. "Mentorlus on kui praktiline tööriistakast, mida n-ö vanas mõistes klassijuhataja saab kasutada, et jõuda õpilase tegelikele soovidele lähemale," selgitas Visak.