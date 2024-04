Südamekodus avatakse uus osakond

„Tegemist on raskete kurbade juhtumitega, kui vajatakse pidevat hooldust igapäevatoimingutes,“ ütles hooldekodu juhataja Piret Pihel. Senistes tubades olid tema sõnul voodite vahed liiga kitsad, mis ei võimaldanud lamaja tõstmisel „kraana“ kasutamist. „Nüüd muutub hooldajate elu lihtsamaks ja oluline on see, et hügieenitoimingute tegemise ajaks saab kahestes tubades elavad kliendid teineteisest kardinaga eraldada,“ rõõmustas ta klientide paraneva olukorra pärast.