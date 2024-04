Kuressaare linna teenetemärgi saavad Mari Ausmees ja Maie Meius

Urve Tiidus sõnas: „Laenates pisut ühe ettepaneku sõnastust, siis terve Saaremaa peale on „sadu, ilmselt tuhandeidki, kes on kasvamas ja kasvanud keset muusikamerd tänu Mari Ausmehele“. 45 aastat muusikaõpetajana koolis, koorijuhina proovides, esinemistel ja laulupidudel on istutanud muusikaarmastuse seemne nii paljudesse, et parimad aednikud saavad kadestada. Juba 2400 aastat tagasi sõnastati muusika tähendus inimkonnale – muusika annab universumile hinge, kujutlusvõimele tiivad ja kõigele elu. Seda ütles filosoof Platon. Mari Ausmees on oma tööga just seda teinud – andnud universumile hinge, kujutlusvõimele tiibu ja muusikaga täidetud aega mudilastest küpses eas inimesteni ja muidugi nende lähedastele ning tänulikele kuulajatele.“