SÜG-i kokkutulekul soovitakse läbi viia heategevusloos

Kokkutuleku päeval tehakse vilistlastele värske remondi lõpetanud koolile tuur, lisaks on võimalik kohtuda klassijuhatajate ja aineõpetajatega. Õhtu lõpetab pidu Kuressaare spordihoones, mida juhib Mihkel Vendel, muusikat mängib ansambel Regatt ja on oodata üllatusesinejaid.

Suurel kokkutulekul on tulemas õnneloos, mille tulu läheb Kuressaare Hariduse kooli aula kabinetklaveri soetamise fondi. Auhindu õnneloosi aga oodatakse panustama kõikidel vilistlastel. Hea ideena mõtlesid 75. lennu vilistlased, et õnneloosi võiksid kõik panustada näiteks midagi sellist, millega nemad peale kooli lõpetamist on tegelenud – see on hea võimalus teistele teada anda, kuidas elus on läinud ning millega tegeletakse.