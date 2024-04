VÕLGNEVUS KASVANUD Vallale tasumata arvete maht muret ei tee

Lepiku sõnul ei ole tasumata arvete maht siiski midagi erakordset või murettekitavat, sest tegemist on väljavõttega konkreetsel ajahetkel. Siiski on võlgnevus 2023. aasta teisest poolest võrreldes eelnevate aastatega mõnevõrra kasvanud. Lepik lisas, et vald pakub võlgade tasumiseks ka maksegraafikuid.