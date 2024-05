Parkimisbardakk Ida-Niidu lasteaia uues parklas tõotab laheneda

Probleeme on uue parklaga olnud erinevaid – näiteks on parklasse sissesõit kitsas ja ebamugavas asetuses kitsukesse kahesuunalisse Punga tänavasse, kus nagunii pargivad ka sama tänava elanikud, samuti pole parklas autode asetumist suunavaid jooni. Tipptunnil, mil lapsi aeda tuuakse ja sealt jälle koju viiakse, on need muutnud parkla ohtlikuks ennekõike laste, aga ka vanemate jaoks.