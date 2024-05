Lavakat lõpetavad saarlased Rasmus Vendel ja Juhan Soon jätkavad Tartus

"Eks muidugi tundub see meile endile tohutult põnev, sest oleme kõike ise kogenud," ütleb Rasmus Vendel. Isegi trikoodes plié tegemist. Sest lavakas näitlejaks õppimine sisaldab ka kaht aastat klassikalise balleti tunde, mis noori mehi kindlasti esialgu ei ahvatlenud. Ent olles ise trikoos stange ääres seistes tudisevi põlvi lõpmata hulga pliésid teinud, ütleb Rasmus, et see ei ole olnud mitte ainult väga põnev ja äge, vaid õpetas oma keha läbi ja lõhki tundma, mida näitlejatöös tingimata vaja on.