TUNNIKE VÄRSKET ÕHKU Kuressaare arestimajal valmis kõikidele tingimustele vastav jalutushoov

Kuressaare politseijaoskonna rakendusekspert Matis Sikk sõnas: „Meil oli varasemalt arestimajal küll jalutuskamber, aga see ei taganud värske õhu juurdevoolu nõuetele vastavalt. Probleemile juhtis oma tähelepanu korduvalt ka õiguskantsler ja nüüdseks on see lahendatud. Jalutushoovis veedetud aeg võimaldab nüüd kinnipeetavatel saada vajalikku liikumist ja värsket õhku.“

Sikk lisas, et ühelt poolt rõõmustab see, et valminud on nõuetele vastav jalutushoov, kuid teisalt tahaks loota, et inimesed seda teenust üldse kasutama ei pea.