Linnalooduse retkesari jõuab Kuressaarde

Loodusretk sobib eriti hästi algajatele loodushuvilistele, kes soovivad teada, kuidas liike omavahel eristada, mida määramisel tähele panna ja kuidas oma vaatlustest teada anda. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine .

Üle Eesti toimuvad loodusvaatlusretked on sissejuhatus Ellujäämise Kunstide Loodusloovusfestivalile, mille raames toimub 8.–9. juunil loodusvaatluste maraton, kus loodushuvilised ja -teadlased panevad eelnevalt registreeritud maratonialadel ööpäeva jooksul kirja nii palju eluslooduse liike, kui võimalik.

Ellujäämise Kunstide Loodusloovusfestival on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Festivali peakorraldaja on Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, partner on Tartu 2024. Loodusvaatluste maratoni toimumist toetab ka Keskkonnainvesteeringute keskus.