Aprilli algul kirjutas Saarte Hääl, et Torgu-Mõisakülas elav farmatseut Pille Mättas tahab Salme alevikus apteegi avada, kuid seni on tema plaanid takerdunud sobiliku rendipinna puudumise taha. Küsisime Salmel kohatud inimestelt, kas nende arvates peaks Salmel apteek olema ning millistest teenustest seal veel vajaka on.