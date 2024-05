KUIS LÄKS SAAREMAA KOOLIDEL? Õhtuleht reastas taas põhikoolid

Lümanda põhikooli direktori Liia Rauna sõnul tulevad Õhtulehe tabeli peamised erinevused sellest, et aastad pole vennad. "Arvesse võetakse lõpueksamite tulemusi, aga lõpetajate hulgas võib nagu igas koolis olla kas tuge vajavaid õpilasi või on klass tervikuna õpitulemuste poolest veidi nõrgem," märkis Raun, lisades, et niisugused tabelid lõplikku tõde ei anna.